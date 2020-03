Tartu Ülikooli teadlased panevad targad bakterid haavu ravima

Tartu Ülikooli füüsikalise farmaatsia dotsent Karin Kogermann ütles saates « Kuue samba taga », et eesmärk on panna targaks muudetud baktereid tootma soovitud antimikroobset ainet, mis aitaks võidelda haavainfektsiooni vastu.

Kui bakterid toimivad laboritingimustes eesmärgipäraselt, järgnevad katsed haavamudelil. Selleks kasutatakse kas inimrakke, mis on kasvatatud koekultuurisüsteemis, või seanahka, mis on inimese nahaga väga sarnane. Kui tark bakter tegutseb nendeski katsetes nii, nagu ette nähtud, minnakse edasi loom- ja inimkatsetega, mis eeldavad juba ranget ohutuskontrolli.

Haavaravi vajava inimese jaoks ei muutu visuaalselt midagi. «Ta näeb sidet või plaastrit, aga ei suuda palja silmaga tuvastada, mis seal sees on. Tulevik võiks olla ideaalis selline, et inimene läheb apteeki ja palub antimikroobset plaastrit, kus on sees bakterid, mis aitavad haava ravida. Kuid selle ohutuse ja tõhususe tõestamise nimel on vaja veel palju tööd teha,» tõdes Kogermann.