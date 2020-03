Perearst selgitab, mida oodata koroonaviirusse haigestumise korral

Keskmine aeg haigusnähtude avaldumisest kuni hingamisaparaadi vajaduse tekkimiseni on umbes 8-14 päeva.

Kuidas SARS-CoV-2 levib?

Tõenäoliselt levib viirus piisknakkusena, kui haige inimene köhides või aevastades oma hingamisteede eritisi laiali paiskab. Samuti on võimalik levik otsese kontakti teel – haigestunud inimest katsudes või ka pindade vahendusel, kui haige inimene on köhinud viirust sisaldavad piisad igale poole pindade peale laiali ja siis terved inimesed oma käega korjavad haigustekitaja laudade või ukselinkide pealt üles, katsuvad omakorda enda nägu ja sedasi viirusega end nakatavad. Spekuleeritakse, et võimalik on ka levik väljaheitega fekaal-oraalsel teel (st väljaheitest mustade kätega) ja aerosoolidena (õhu kaudu), aga nende levikuteede kohta praegu veel veenev tõestus puudub.

Kui nakkava viirusega tegemist on?

Erinevate analüüside põhjal suudab üks inimene nakatada 2-3,5 inimest. Võrdluseks: gripi korral on see arv umbes 1,3 ja leetritel lausa 12-18. Seega mingi väga supernakkava viirusega tegemist ei ole. Kuigi gripist võimekam, jääb SARS-CoV-2 kõvasti alla näiteks tuulerõuge- või leetriviirusele. Ülinakkav leetriviirus püsib väliskeskkonnas eluvõimelisena kaks tundi ja on suuteline inimesi haigla ooteruumis nakatama ka siis, kui korra aevastanud leetrihaige sealt ammu jalga on lasknud. Tuletan meelde, et eelmisel aastal oli Eestis leetreid 27 inimesel, haigus levis ka Eesti-siseselt ühelt inimeselt teisele; mingit maru paanikat siiski ei tekkinud ja vaktsineerimata inimesed massiliselt end vaktsineerima ei tormanud.

Et viirus just väga agressiivne levija pole, viitab ka Pekingi 262 patsiendi analüüs, kus 2/3 nakatunutest olid pärit mingist kindlast tihedalt kontaktis olnud nakatunute pundist (klastrist), kõige sagedamini ühest perekonnast. Üks nakatunute klaster võis ulatuda kahest isikust viieni.

Illustratsiooniks: ühes uuringus loeti kokku erinevad jaanuarikuu jooksul Hiinas aset leidnud üritused, kus tõenäoliselt viirust levitati. Sealt on päris hästi näha, et kui ühel üritusel võib nakatuda kaheksa inimest kaheksast, siis teisel vaid kaks inimest 17-st. Erinevused on ilmselt selles, kui lähedases kontaktis inimesed omavahel olid, kui aktiivselt nakatunu viirust levitas ja kui palju nakatunu end teistest inimestest eemale hoidis või ei hoidnud. Muidugi ka see igivana küsimus, et miks osad inimesed üldse ülemiste hingamisteede viirushaigustesse kergemini nakatuvad ja teised mitte? Palju on seal veel arusaamatut (aga vihje: erinevus ei peitu selles, kui palju multivitamiine keegi söönud on).

Covid-19 diagnoosi saanud patsiendid võivad olla väga kergete sümptomitega või ilma palavikuta ja samal ajal võivad nad olla väga aktiivsed viiruse levitajad. Kohe esimestel haiguspäevadel, kus isegi pole veel kõik sümptomid välja kujunenud, on patsientide ülemistes hingamisteedes viirust hästi palju ja viiruse levitamise muster sarnaneb gripile.

Nakkusohtlikkus peiteajal?