Neuroloogid selgitavad, mis põjustab tasakaaluhäireid ja pearinglust

Sisekõrv – suurim tasakaaluprobleemide põhjustaja

Hoolimata sellest, et omavahel koostööd tegevate süsteemide arv on väga suur, on ligi 85 protsenti probleemidest siiski seotud sisekõrva tasakaalukeskuse probleemidega (vestibulopaatiad).

Tavaline hetkelise pearingluse põhjus, mis tekib pea liigutamisel, näiteks üles vaatamisel või voodis pööramisel, on healoomuline asendivertigo, mille põhjuseks on nn kõrvaliiva (väikeste kaltsiumkristallide) liikumine sisekõrva poolringkanalites. Teise, harvaesineva ja raskema sündroomi korral kaasneb pearinglusele samal ajal ka kuulmislangus.

Harva on tegemist kuulmis- ja tasakaalunärvi kahjustusega, mille põhjuseks võib olla närvipõletik või väga harva kasvaja. Veidi sagedamini esineb tasakaalunärvi põletikku, mis põhjustab väga tugevat pearinglust koos iiveldamise ja oksendamisega. Harva kaasneb kõrva piirkonnas villiline lööve, siis on pearinguse põhjuseks kõrvapiirkonna vöötohatis. Muudel juhtudel jääb konkreetse viiruse iseloom selgusetuks ja eriravi ei vaja.

Kuna sisekõrva tasakaaluorgan on üsna tundlik traumale, siis võib pearinglust põhjustada ka kergem peapõrutus.

Peaaegu kõik on tundunud «merehaigust», nii merel, autos sageli tagaistmel, ka lennukites. Merehaigus on veidi tavalisem inimestel, kellel on kaasuvana migreen.

Sageli kaasneb paljude eelnimetatud sümptomitega ka nn visuaalne vertigo, mis tähendab seda, et näiteks kaubanduskeskuses või mujal, kus on palju liikuvaid objekte, tekib «halb tunne» või pearinglus.

Minestamiseelne tunne, mis on sageli seotud püsti tõusmisega või südamerütmihäiretega, on põhjustatud vererõhu kõikumistest.

Sageli vanemas eas, eriti teatud neuroloogiliste haiguste korral nagu näiteks Parkinsoni haigus, on probleemiks vererõhu langus püsti tõusmisel, mis on ohtlik. Ootamatud kukkumised vanemas eas on sageli põhjustatud ootamatust vererõhu langusest, millele võib, kuid alati ei pruugi eelneda minestamiseelne tunne.

Sageli on tasakaaluhäired just vanemas eas seotud kombinatsiooniga paljudest eelnimetatud põhjustest.

Sisekõrva vananemine

Juba aastaid teame, et vanemas eas nägemine halveneb ja tõenäoliselt termin presbüoopia ehk vanaeanägevus on paljudele hästi tuttav. Mõnevõrra ootamatu on see, et sisekõrva vananemisele viitavad konkreetsed sümptomid ning ka termin presbüvestibulopaatia ehk vanaea tasakaalutus sisekõrva vananemise tõttu, on kasutusele võetud alles eelmisel aastal. Uute diagnoosikriteeriumite alusel, mis samuti eelmisel aastal avaldati, saab arst sisekõrva vananemise sündroomi diagnoosida väga täpselt. Tüüpilised sümptomid on vähemalt kolme kuu jooksul esinenud tasakaalutus, kõnnakuhäired, «pea on halb”, korduvad kukkumised, lisaks tõendid mõlema sisekõrva kahjustusest, mis on kergemad kui nn vestibulopaatia diagnoosi korral. Vastavalt uuetele diagnoosikriteeriumitele saab presbüvestibulopaatiat diagnoosida alates 60. eluaastast.

Kümneid aastaid on Eestis diagnoositud vanematel inimestel, kellel on eelnimetatud sümptomid, diagnoositud multiipelset sensoorset defitsiiti. See tähendab, et mitmed erinevad tundlikkuse liigid ei toimi hästi: nägemise halvenemine, sisekõrva vananemine; kaasuvana lihaste, luude, liigeste, närvide kerge kahjustus vanemas eas. Ehk teatud mõttes on kogu tasakaalusüsteem kõikjalt veidi kahjustatud ja kahjustatud on ka koordineeriv süsteem.