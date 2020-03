Teadlased on võimaldanud aju- ja tehisnärvidel arvutivõrgu kaudu suhelda

Meie aju töötab põhimõttel, milles sünapsite kaudu edastavad neuronid teistele neuronitele impulsse. Teadlased on loonud närvivõrgustiku, milles saavad tehislikud ja bioloogilised neuronid arvutivõrgus tehislike sünapsite kaudu omavahel suhelda. See on esimene kord ajaloos, mil kolm osakest erinevatest maailma osadest selliselt suhelda saavad.