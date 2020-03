Koroonaviiruse tõttu on vähenenud õhusaaste Hiinas ja Itaalias

Reedel pildistatud satelliidifoto näitab, et Itaalias on tunduvalt vähenenud emissioonide hulk. Märgatav muutus õhusaaste osas on avaldunud ka Hiina andmetest, vahendab Reuters.

European Space Agency ehk ESA on märkinud, et eriti on näha mürgise nitrogeendioksiidi vähenemist, mis paiskub õhku elektrijaamadest, autodest ja tehastest Põhja-Itaalias.