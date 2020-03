Ravimiamet: palaviku alandamise esmavalik on paratsetamool

The Lancetis avaldatud hüpoteesist selgub, et Hiinas uurimise all intensiivpalatis olnud patsiendid, kes haigust üle ei elanud, võtsid ravimeid, milles olid AKE inhibiitorid. Haigete hulgas olid aju verevarustuse häiretega inimesed, diabeetikud, kõrgvererõhutõvega patsiendid ja südameveresoonkonnahaigusi põdevad inimesed.

Ravimiameti meditsiininõunik Alari Irs kommenteerib, et ametil on hetkel kasutada WHO pressikonverentsil antud lause, mis soovitab olukorra kindlaksmääramise perioodil kasutada pigem paratsetamooli ja mitte ilma vastava ettekirjutuseta võtta ibuprofeeni. Teade lisab, et kui ibuprofeen on inimesele välja kirjutatud raviarsti poolt, siis on see arsti otsus.

Irs lisab: «Ei tundu, et Maailma Terviseorganisatsiooni soovituse aluseks oleks andmeid, mida Euroopa Liidu ravimijärelevalvevõrgustik ei oleks näinud. Soovituste jagamine pressikonverentsil ilma väga veenvate teadusandmeteta enne WHO liikmesriikide tervishoiusüsteemide informeerimist on väga ebatavaline.»

«Püüame omalt poolt segaduse suurendamist vältida ja anda teiste EL riikidega kooskõlastatud sõnumi. Seniks soovitame endiselt esmavalikuravimina palaviku langetamiseks paratsetamooli ja mitte ibuprofeeni või muud ravimit. Kui mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (sh ibuprofeeni) kasutamiseks on mõjuvaid põhjuseid, võib neid kasutada.»

Miks ei soovitata ibuprofeeni?

Angiotensiini muundavad ensüümid (AKE) reguleerivad vererõhku ja vedeliku tasakaalu kehas. Seda ensüümi leiab ravimites, mida eelmainitud haigetele välja kirjutatakse. Hiina teadlased on kindlaks teinud, et SARS-CoV ja SARS-CoV-2 seovad oma rakud AKE2 ensüümi kaudu kopsudesse, soolestikesse, neerudesse ja veresoonkonda.

AKE2 ensüüme on rohkelt esimese ja teise astme diabeetikutel, kelle ravimites on AKE inhibiitorid ja angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB). Samade koostisosadega ravimeid antakse ka inimestele, kellel on kõrgvererõhutõbi.

AKE2 on suuremas koguses ka thiazolidinediones ja ibuprofenis. Tagajärjeks on AKE2 ensüümide rohkus organismis, mis aitab Hiina uurijate sõnul väidetavalt kaasa Covid-19 viiruse sidumisele organismiga.

AKE2 vähendab organismis põletikke ja seda on pakutud peamiseks kopsuhaiguste, vähi, diabeedi ja kõrgvererõhutõve raviks. Seetõttu on tekkinud meditsiinis konfliktne olukord.

Uuring hoiatab, et südamehaiged, kõrgvererõhutõvega ja diabeediga inimesed, keda ravitakse AKE2 inhibiitoritega, võivad olla koroonaviiruse riskirühm.

Milline on ravimiameti senine hinnang?

«Esmavaliku ravim palaviku alandamiseks on paratsetamool. Patsiendid, kes paratsetamooli ei talu või ei saa seda kasutada vastunäidustuste tõttu või ei langeta paratsetamool piisaval määral palavikku, võivad vajadusel kasutada ibuprofeeni, arvestades sealjuures selle ravimi vastunäidustustega,» on kinnitanud ravimiamet.