Euroapteegi prioriteet on patsientide ja apteekrite ohutus

«Me oleme appi võtnud nii apteekides kui ka ladudes lisameetmeid, et viiruse levikut tõkestada. Eesmärk on hoida apteegid avatuna ja kaubad liikumas,» rõhutas Euroapteegi juhatuse esimees Oksana Kostogriz.

Euroapteek on ööpäevaringses ühenduses riigiasutuste, teiste apteegikettide ja ravimimüüjatega. Ravimite kättesaadavuse tagamisel on võtmetähtsusega apteekrid, kes viiruse kiuste oma tööd jätkavad.

«Tunnustame oma apteekreid kui tänase päeva kangelasi, sest tänu neile püsib ravimite kättesaadavus. Lisameetmed aitavad kindlustada, et meie apteekrid saavad jätkuvalt turvaliselt töötada,» selgitas Oksana Kostogriz.

Kogu Euroapteegi kollektiiv annab endast maksimumi, et apteegiteenus säiliks, kuid ravimite kättesaadavuse kindlustamiseks kutsutakse ka patsiente teadlikumalt ostma.

«Kõigil ravimitel on kindlad säilivusajad, mistõttu ei ole mõistlik osta kokku mitme aasta varu. See võib tekitada teiste patsientide jaoks olukorra, kus inimene, kellel on ravimit kohe vaja, ei saa seda, sest apteek on varudest tühjaks ostetud,» selgitas Oksana Kostogriz. Ta kinnitas, et ravimipuudust pole hetkel ei apteekides ega ladudes.

Euroapteek jagab operatiivset infot apteekide lahtiolekuaegade kohta, samuti hoitakse lähedast sidet grupi teiste apteegikettidega.

Euroapteek, millel on Eestis 73 apteeki, kuulub Euroapotheca gruppi. Grupp tegutseb Baltikumis ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

Need on Euroapteegi tänased ohutusreeglid: