Olukorrast ITK sünnitusmajas: tugiisikuks on praegu arst

ITK turundusosakonna juhataja Inge Suder kinnitab, et kuna koroonaviiruse riigisisese leviku tingimustes on väga suur võimalus sotsiaalsete kontaktide kaudu nakatumiseks ja selleks ei pea enam tingimata olema kokku puutunud riskipiirkonnast saabujaga, lähtub haigla üleriigilisestest soovitustest, et vähendada sotsiaalsetest kontaktidest tulevat nakkuse edasi andmise riski.

«Otsus on tehtud haigla töötajate poolt läbimõeldult ja eelkõige sünnitajate ja nende endi perede tervise kaitseks. Haigla on olukorras, kus ei saa lähtuda otsuste tegemisel ainult ühest perest. Piirangud haiglas on tehtud ka tervishoiutöötajate tervise huvides. Professionaalset terviseabi ootavad kõik patsiendid ning selleks on vajalik, et oskustega tervishoiutöötajad oleksid abistamiseks olemas ja püsiksid tervetena,» vastab Suder.