Apteegid lähevad nakkusriski vähendamiseks üle letiteenindusele

«Välja hakkab see nägema näiteks nii, et turvalindiga on tehtud liikumiskoridor sissepääsust kuni kassani. Ülejäänud saalist saab küll kaupa osta, aga apteeker toob selle ise patsiendile, sest patsient ise apteegis ringi liikuda ei tohi.»

«Apteegiteenuse tagamine nii erandlikus olukorras on kriitilise tähtsusega ning teenindusstiilist olulisem on tagada apteegiteenuse järjepidevus. Loodetavasti apteegikülastajad mõistavad, et ümberkorraldus on nende enda huvides. Ravimeid on ladudes piisavalt ning praegu ei ole küsimus selles, kuidas võimalikult paljusid inimesi korraga teenindada, vaid et kõik need, kellel on tõesti ravimit vaja, saaksid selle kätte viirusega kokkupuutumata,» selgitas Danilov.