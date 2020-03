Sajad patsiendid Eesti haiglates vajavad tervete doonorite abi

«Iga vereloovutus aitab päästa kellegi elu. Seepärast on äärmiselt oluline, et veredoonorid jätkaksid ka Eestis kehtestatud eriolukorra tingimustes vere loovutamist,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Doonorverd vajavad Eesti haiglates iga päev sajad patsiendid, kelle elu sõltub doonorvere olemasolust.»

«Jätkame vere kogumist ka väljaspool Verekeskust erinevates maakondades, kuid COVID-19 leviku tõttu oleme jätnud ära väljasõidud Saaremaale. Vastavalt eriolukorra juhi peaminister Jüri Ratase suunisele on doonoritelt vere kogumiseks korraldatavad avalikud üritused lubatud,» selgitas Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep. «Vereloovutamine on doonorile ohutu. Haigestumisohu ja puhangute tekke vältimiseks järgib verekeskuse personal Terviseameti juhtnööre, rakendab haiguse ohjamise meetmeid ja peab kinni Regionaalhaigla töötajatele kehtestatud juhistest. Ühtaegu palume, et koroonaviiruse riskipiirkonnas käinud või COVID-19 põdeva haigega kokku puutunud doonorid püsivad karantiinis ega osale doonoripäevadel. Me ootame verd loovutama kõiki terveid doonoreid.»