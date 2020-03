Kui kaua tuleb viiruse tõttu kodus püsida ja avalikku ruumi vältida?

Erimeetmete kestvus sõltub osaliselt sellest, kui kiiresti jõuab Covid-19 levik haripunkti. Hiinas ja Lõuna-Koreas on viirus hakanud taanduma, kuid seda, kui kiiresti jõuab viirus haripunkti eri piirkondades, on raske ennustada. Hiinas möödus viirusepuhangu algusest haripunkti jõudmiseks pea kaks kuud, Lõuna-Koreas vaid pool kuud. Ameerika Ühendriikide olukorda on raske hinnata juba seetõttu, et testimine on piiratud ning nakatunute tegelik arv ei ole teadlastele teada.

On võimalik, et mõned ranged meetmed jäävad paika ka pärast viiruse leviku aeglustumist. Hiinas on hakatud pärast kahte ja poolt kuud taas koole avama ning valitsus on hakanud sulgema Wuhanis viiruse tõttu ajutiselt asutatud haiglaid. Samas on jätkuvalt töös termokaamerad, digitaalsed jälitussüsteemid ning tänavatel on endiselt vähem rahvast. Samuti on jõus reisipiirangud ning teadlased ei ole kindlad, kas viirus võib pärast esmast langust samas piirkonnas uuesti plahvatuslikult levima hakata. See tähendab, et inimestel tuleb arvestada sellega, et teatud piirangud jäävad igaks juhuks kehtima ka pärast viiruse leviku taandumist.