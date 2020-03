Kuidas ellu jääda: milliseid vitamiine praegu võtta ja kuidas?

The Americal Journal of Clinical Nutrition on avaldanud uurimuse, mille kohaselt 500mg C-vitamiini kaks korda päevas ja 5000 IU/d D-vitamiini parandasid märgatavalt kliiniliste patsientide tuju ja psühholoogilist düstressi.

Palju kõrgem märgatav mõju oli C-vitamiinil, mis tekitas ligi 71-protsendilise vähenemise tujukõikumistes ja 51-protsendilise vähenemise psühholoogilistes häiretes. Siiski tuleb silmas pidada, et toidulisandeid tuleb võtta täpselt nii palju, kui pakendil kirjas olev kogus ette näeb.

Millal on õige aeg võtta toidulisandeid?

D-vitamiin rasvlahustuv (nagu ka A, E ja K). Organism omastab vitamiini, kui see on võetud koos rasvase toiduga. Kõige parem on võtta D-vitamiini kõige raskema toidukorra järel, nii kasvab selle imendumine koguni poole võrra. Oluline on tarbida vitamiini tervislike rasvadega nagu pähklid, õlid, kala ja avokaadod.