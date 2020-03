Dr Deborah Birx: millenniumilapsed saavad meid viirusest päästa

Dr Birx teatas esmaspäeval oma kõnes, et võrdleb praegust kriisi 80ndatel levima hakanud HI-viirusega. Ta selgitab, et häält tõstsid teemal just selle aja noored ja potentsiaalsed viirusekandjad, kelle tõttu teemat tõsiselt võtma hakati.

Tervisesaadik rõhutab, et tähelepanu peavad samuti tõstatama nüüd just noored. «Millenniumilaste teematõstatused sotsiaalmeedias on kriitilised kaitsemeetmed.»

Dr Birx lisab, et noored liiguvad kõige rohkem ringi ning tõenäoliselt ei avaldu neil sümptomid kõige nähtavamalt. «Millenniumipõlvkond saab meid tohutult aidata haigusest rääkides. Just nemad saavad rõhutada selle kriisi olulisust.»

Y-põlvkonna esindajaid (80ndatel-00ndatel sündinud) on Ameerika Ühendriikides 71 miljonit, 73 miljonit on ühiskonnas X-põlvkona esindajaid (60ndatel-70ndatel sündinud).