Hiina tugevdab koroonaviirusega võitlemisel koostööd Itaaliaga

Xi lisab, et kuna Itaalia valitsus on võtnud ette mitmeid resoluutseid ennetus- ja kontrollmeetmeid, on Hiina tugevalt valmis Itaaliat toetama, valitsusel on täielik usk, et Itaalia seljatab epideemia. President on öelnud, et Hiina samastab end Itaalia kiirekorraliste muredega ja saadab olukorraga tegelemiseks sinna abiks enam meditsiinieksperte.