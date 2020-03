Prisma selgitab, kuidas poes käies enda ohutust hoida

«Kaitsemaske on Prisma tellinud kõikvõimalike kanalite kaudu. Paraku maske, mis ka meditsiinilises mõttes kaitset pakuvad, pole hetkel saada ei Eestist ega välismaalt. Niipea kui tarnijad suudavad maske tarnida, saavad need ka Prisma kaupluste töötajad,» selgitab Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Ivo Rull.

«Kõikides Prisma poodides on võetud kasutusele hulk täiendavaid hügieeniprotseduure ennetamaks klientide või töötajate viirushaigustesse nakatumist. Töötajatele on ette nähtud kasutada töökindaid kõikides osakondades, eriti kassaosakonnas.»

«Samuti on kõikides Prismades on rakendatud täiendavaid meetmeid nii ostukärude ja ostukorvide kui teiste pindade regulaarseks puhastamiseks, millega kliendid vahetult kokku puutuvad. Selleks on kaasatud täiendavaid töötajaid puhastus- ja koristusfirmadest,» täiendab Rull.

Kuue Prisma poe lahtiolek ööpäevaringselt võimaldab klientidel tulla soovi korral ostma ka nendel kellaaegadel, mil poodides on vähem inimesi ja kaupu saab valida privaatsemalt. See on oluline just riskigruppidesse (vanemaealised, kroonilised haiged) kuulujatele.»