Tele2 avab Kuressaare haigla toetuseks teenustasuta annetusnumbri

Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul on kõige kriitilisem vajadus kirurgiliste maskide ning kaitsekostüümide järgi, mille hinnad on suurenenud nõudlusega mitmekordselt tõusnud. «Vajadus maskide järgi meie haiglas on ca 600 tk päevas ehk ligikaudu 18 000 maski kuus. Kui aasta tagasi, 2019. aasta märtsi alguses, maksis mask ca 5 senti, siis täna on selle hind tõusnud peaaegu ühe euroni», lisas Kõlli. Samuti prognoosib haigla vajadust ligikaudu 1000 täiendava kaitsekostüümi järgi.