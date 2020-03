Rajaleidja spetsialistid julgustavad koduõppega maadlejaid rohkem abi küsima

Milliste muredega teie poole hetkel pöördutakse?

«Probleemid on ikkagi täpselt samad, millega meie poole pöörduti varem ja pöördutakse kindlasti ka edaspidi, lihtsalt fookus on täna teine. Täna on fookus koduõppel - kuidas toime tulla kodus erivajadusega lapsega, kuidas korraldada lapse õpetamist. Koduõppega seotud teemad on täna aktuaalsed.»

Mis on peamine vanemate murekoht koduõppe juures?

«Vanematel on varem suur tugi olnud koolist, tugispetsialistidelt ja erinevates teraapiates käimisest. Nüüd oleme olukorras, kus vanem peab koos lapsega õppima. Kuid see võtabki aega ja kohanemist, ja just seda meie spetsialistid püüavadki nõustamise käigus selgeks teha neile, kes kontakti otsivad. See on praegu uus olukord kõigi jaoks.

Inimesed, kes on aktiivsed ja tahavad infot saada, seda ka leiavad. Oluline faktor on ka see, kuidas seda infot selekteeritakse ja enda jaoks plaane tehakse. Kui on oskus kirja panna peas tekkinud küsimused, nende järgi lahendusi leida ja enda jaoks plaane teha, siis läheb natukene lihtsamalt – nii tulevad kiiremini ka vastused.

Teine tähelepanek on see, et meie poole pöörduvad praegu lapsevanemad, kes on mures selle pärast, et õpetajad on samuti ärevad ja ei usalda seda, mis toimub kodus.»

«Lastele antakse väga palju õppida, hoomamata seda, et iga pere võimalused on erinevad.»

«Paljudele võib olla problemaatiline alustada koos koolipäeva kell kaheksa. Praegu on selleks vahel väga lihtsad tehnilised põhjused. Praegune olukord on näide sellest, kuidas individuaalne lähenemine on parim lahendus koostööks kodu ja kooli vahel.»

Millised on praeguses eriolukorras koolidele etteantud programmid?

«Põhimõtteliselt lähtuvad koolid riiklikust ja koolisisesest õppekavast. Me näeme väga erinevaid koole - kus on süsteemsus ja paindlikkus kiiremini välja töötatud, ja teised, kus ei tulda hästi toime.»

«Paindlikkus ongi võtmesõna. Paindlikkus tähendab ka seda, kuidas vanematega koostööd teha ja kuidas lastele ülesanded saata.»

«Eile tulid meile mitmed ärevad kõned vanema poolt, kes ei teadnud, kuidas e-koolist infot kätte saada ja kuidas laps seda ise leiab. Sedasi juhendada on väga keeruline ja siin saab ollagi ainult üks võtmesõna – koostöö kooliga.

Ilmselgelt ei tööta praegu kellaajalised kontrolltööd. Selle juures tekivad probleemid, ja siis pannakse tähtaja ületajale halb hinne. Alati on aga mingi põhjus, miks seda ei ole saadud teha.»

«Rõhutan, et on vaja koostööd. See tagab meelerahu nii vanematele kui õpetajatele.»

Kes on erivajadusega lapsed ja kuidas neid aidatakse?