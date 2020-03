Viimsi vald avab infotelefoni ja pakub koroonatestimise võimalust

Loodav koroonaviiruse analüüside tegemise võimalus ei asenda riiklikku infotelefoni, kiirabi ega perearstide poolt pakutavaid teenuseid, vaid on neile täienduseks.

Haigestunud patsientide tasuta testimine toimub kehtivaid ohutusnõudeid rakendades patsiendi kodus. Testid saadetakse Synlabi laborisse analüüsimiseks. Koduvisiidil hinnatakse ka patsiendi hospitaliseerimise vajadust. Rõhutame, et teenust saavad kasutada Viimsi inimesed, kellel on selgelt avaldanud haigussümptomid nagu köha, palavik ja hingamisraskused. Nõustamine toimub kõikidel päevadel (sh puhkepäevadel) kell 8.00-20.00.

«Meil on hea meel, et koostöös Fertilitas ASiga saame sellel keerulisel ajal viimsilasi toetada. Usun, et teenuse avamine ja igapäevane meditsiinitöötajate brigaadi valmisolek võimaldab elanikel kiiremini oma küsimustele vastused saada ja seeläbi turvatunnet suurendada,» ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.