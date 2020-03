Maxima näitab eeskuju: kassadele vaheseinad ja töötajatele kaitsemaskid

Maxima on teatanud, et nädala jooksul paigaldatakse kõikidele tavakassadele plastikust vaheseinad ja varustatakse töötajad näokaitsetega. Lühendatud kaupluste lahtiolekuajad võimaldavad töötajatel töötada ühe vahetusega ja samas koosseisus, vähendades nii kontaktide hulka.

Volkas lisab, et nende kauplustekett on tihendanud desinfitseerimistegevusi kauplustes, varustanud kõiki oma kaupluse töötajaid isiklike desinfitseerimisvahenditega ja enne tööaja algust mõõdetakse töötajate kehatemperatuuri. Lisaks on paigaldanud kauplustesse klientide jaoks desinfitseerimisvahendid ja põrdandatele pikivahe hoidmise märgistused. Volkas on kindel, et sellised meetmed vähendavad oluliselt nakkuse leviku võimalust Maxima poodides.