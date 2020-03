Lähipäevil käivitatakse koroonaviiruse tasuta testimine

Esimene drive-in põhimõttel tegutsev proovivõtukoht avatakse juba homme Tallinnas ning järgnevatel päevadel Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel.

Praegu tegeletakse ka kodustestimise teenuse võimaldamisega. Haigestumisel peavad inimesed helistama oma perearstile, kes hindab patsiendi koroonaviiruse testimise vajadust vastavalt terviseameti protokollile. Kui perearst peab testimist vajalikuks, siis vormistab ta digitaalse saatekirja.

Saatekirja saanud patsiendile helistab seejärel spetsiaalne testimiskeskus ning lepib inimesega kokku täpse testimise aja ja koha. Ninaneelu proov võetakse autost saatekirja omavalt inimeselt isikut tõendava dokumendi alusel, testi tulemuse saab inimene telefoni teel ühe tööpäeva jooksul ning vastus läheb digilukku.

«Eestis on tehtavate testide arv pidevalt kasvanud ja oleme selles osas paljudest riikidest ees. Tulenevalt WHO soovitustest ja ka avalikust ootusest laiendab riik koostöös erasektoriga veelgi koroonaviiruse testide tegemise võimalusi,» teatab sotsiaalminister Tanel Kiik.

«Testimisel on jätkuvalt esmatähtis meditsiiniline näidustus, see tähendab, et vaid põhjendatud kaalutlustel on perearstidel edaspidi võimalik koostada saatekiri, mille alusel saab arst määrata inimesele COVID-19 testi läbiviimise. Jätkuvalt on kõige olulisem riskirühmade (eakad ja kroonilised haiged), tervishoiutöötajate, sotsiaaltöötajate ja teiste COVID-19 leviku tõkestamisega seotud inimeste testimine,» lisab Kiik.

SYNLAB Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp: «Kõigepealt olgu mainitud, et SYNLABi koostöö Terviseametiga algas juba enam kui 2 nädalat tagasi, millal Terviseameti järel esimesena alustasime COVID-19 haiguse diagnostikat terviseameti tugilaborina.»

Aamisepp lisab, et uue, laiendatud testimise juures on oluline fakt, et riik, erameditsiiniettevõtted ja perearstid panid seljad kokku, pingutades ühiselt viiruse levikule piiramise nimel.

«Perearstid otsustavad testimise vajaduse ja tellivad analüüsi, SYNLAB, Medicum, Qvalitas, Corrigo, Ida.Viru Keskhaigla, Fertilitas, Kuressaare haigla jt korraldavad proovide võtmise, SYNLAB logistika ja proovide testimise oma laboris. Lisaks drive-in kohtadele korraldame ka proovide võttu kodus patsientidelt, kellel on selleks näidustus. Ühiselt on loodud testimise kõnekeskus, kuhu suundub perearstidelt elektrooniline saatekiri, mille alusel võetakse patsientidega ühendust aja broneerimiseks ja hiljem ka tulemustest teavitamiseks. Aktiivne koostöö ja usaldus partnerite vahel on sellise kriisi alistamise võti,» täiendab Aamisepp.

Terviseamet on koostöös perearstidega välja töötanud juhise, mille alusel saavad arstid panna koroonaviiruse diagnoosi ka sümptomite alusel ilma laboratoorse testita. Seetõttu annab perearst hinnangu ja suunab testimisele vaid need, kes seda testimist tõesti vajavad.

Eesti Perearstide Seltsi liige, dr Argo Lätt: «Kõik, kes hakkavad nüüd perearstidele helistama, panen teile südamele, et usaldage oma perearstide otsust. Sõltumata laiendatud testimisega alustamisest on ennekõike tähtis tajuda, et viiruse levikut aitab kõige paremini tõkestada iga inimese vastutustundlik käitumine, mitte testimine. »