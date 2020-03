Kaitsemask on tänase päeva nõutuim kaup

Apotheka proviisor Merle Niglas seletab, et kaitsemaski puhul on inimeste teadlikkus kindlasti veel madal, sest arvatakse, et ühe maskiga võib mitu nädalat läbi ajada. See ei vasta tõele. Apteegis müüdava kaitsemaski maksimaalne kandmise aeg on kolm tundi, seejärel on soovitatav maski vahetada, sest selle pealispind võib kanda viirust edasi.

«Kaitsemaski valik igapäevaseks kasutamiseks peab lähtuma soovitud eesmärgist – kui soovitakse ainult ennast kaitsta, võib valida väljalaskeklapiga varustatud maski; kui soovitakse kaitsta ennast ning teisi, tuleb valida nn «kahepoolse toimega» (ilma väljahingamisklapita) maskide hulgast.»

«Suuremal või vähemal määral kaitset pakuvad kõik kaitsemaskid – nii nn tavalised meditsiinilised või kirurgilised maskid kui ka kaasaegsemad respiraatorid. Igapäevaseks kodus või tänaval kasutamiseks mõeldud kaitsemask ei pea olema steriilne,» lisab Niglas

Hetkel oleme olukorras, milles Eestisse imporditud kaitsemaske jagatakse neile, kes seda esmajoones vajavad - meditsiinitöötajad, klienditeenindajad, kaitsetöötajad ja haigestunud isikud haiglas.

Ostulehtedel müüdavad kaitsemaskid on praegusel ajal väga kõrgete hindadega, siiski ei ole tänaval liikudes näha, et neid veel tavakodanike poolt kantakse. Tuleb rõhutada, et praeguses olukorras peaksid profülaktika mõttes kandma kaitsemaski kõik ringiliikuvad inimesed, mitte ainult kindlad haigestunud, sest viiruse peiteajal ei pruugi sümpromid avalduda, aga inimese sülg võib väga lihtsalt pindadele kanduda.

Tänasest loob Europpa Komisjon esimese rescEU meditsiitarvikute varu, mis sisaldab ka kaitsemaske.

«EL võtab meetmeid, et liikmesriikidel oleks rohkem meditsiinivahendeid. Loome rescEU varu, et meil oleks koroonaviirusega võitlemiseks vajalikke vahendeid kiiresti võtta. Varu kasutatakse selliste liikmesriikide toetamiseks, kus nakatunud patsientide raviks, tervishoiutöötajate kaitsmiseks ja viiruse leviku aeglustamiseks on puudu vajalikest vahenditest. Meie eesmärk on tegutseda viivitamata,» ütles kriisiohjevolinik Janez Lenarčič.