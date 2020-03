UV-kiirgusega koroonaepideemia vastu

Columbia ülikooli teadlased on teatanud, et kaug-UVC-valgustussüsteeme saaks paigaldada suurtesse avalikesse ruumidesse, kus see pakuks kaitset hooajaliste gripiepideemiate ja isegi pandeemiate eest.

Hiina on seda tänaseks rakendanud. Shanghai firma Yanggao paigaldas desinfitseerivad UV-valguslambid linnabussidesse, vahendab France24.

Yanggao juht Qin Yin teatas, et pärast epideemia puhkemist hakkasid nad otsima pihustamisest efektiivsemaid desinfitseerimismeetodeid.

David Brenner, Columbia ülikooli uuringuga seotud radioloogiateadlase sõnul teab inimkond juba sajandeid, et UV-valgus on väga tõhus mikroobide, bakterite ja viiruste tapmisel. Seetõttu kasutatakse kiirgust haiglates kirurgiatööriistade steriliseerimiseks, vahendab The Time.

Brenner ja tema uurimisrühm leidis lahenduse kaug-UVC- valgusest, mis ei kahjusta naharakke. Uuring on avaldatud Scientific Reports lehel.