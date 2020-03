Karm kriisiplaan: vastsündinud tuleb nakatunud emadest eraldada

1. Sünnitoetajat ja teisi pereliikmeid koos sünnitajaga haiglasse ei lubata. Mida suurem on inimeste hulk, seda raskem on tagada nende kontrollitud liikumist ja vältida juhuslikke kontakte kõikide osapoolte jaoks.

8. Emad, kes keelduvad vastsündinu isoleerimisest ja/või ei loobu rinna(piima)ga toitmisest, dokumenteeritakse otsus vastavalt raviasutuse nõuetele. Kui ema ja vastsündinu seisund on hea, kirjutatakse pere koju, kuid mitte varem kui 48 tundi pärast sünnitust, et hinnata vastsündinu kohanemist ja tervist ning teha esmased rutiinsed skriiningud ja protseduurid.

Covid-19 epideemia on mõjutanud haiglate ja arstide tööd, sh sünnitusabi osutamisega seonduvaid regulatsioone. Mujal maailmas on samuti viidud sisse rangemad soovitused ning meelespea rasedatele.

Ameerika Ühendriikides on sarnased soovitused, näiteks on San Francisco keelanud tulevase ema lähedastel sünnituse ajal palatis viibida, sh ka lapse isal või sünnituspartneril.

Washington D. C. keelas ajutiselt kõik haiglakülastused, välja-arvatud nende patsientide puhul, keda arstid enam aidata ei saa. Sarnased reeglid on paigas ka Californias, Floridas ja Massachusettsis, vahendab väljaanne Insider .

Suurbritannia haiglad soovitavad Covid-19 kahtluse korral püsida kodus ning kanda haiglasse kontrolli või sünnitusele tulles näomaski, piiratud on haigla külastamine. Partner on sünnituse juures lubatud, kui tal puuduvad sümptomid. Kui beebi ja emaga on kõik korras, on sünnijärgne kontakt beebiga ning rinnaga toitmine ema otsustada. Arstid nõustavad emasid kogu protsessi vältel ning tervisekontrollid toimuvad plaanipäraselt.