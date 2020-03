Tänasel veebinaril tutvustatakse Eesti haridusekspertide nippe ja tööriistu koduõppeks

99math tegevjuht Tõnis Kusmini sõnul on hetkel 800 miljonit õpilast mõjutatud koolide sulgemisest. Nende vanemad ja õpetajad peavad järsult kohanema uue koduõppe olukorraga.

«Eesti on hariduse digilahenduste kasutamisel eesrindlik ja meil on mida jagada. Mida muu maailm peab nüüd järsult õppima, meie juba teame. Eestis on tugevad hariduseksperdid ja meie ettevõttetel on lahendused, mis saavad just praegu maailma õpilasi ja õpetajaid aidata. Samuti lapsevanemaid, kellele on suur koormus pidades nüüd ise lisaks kodus töötamisele paralleelselt juhendama ka lapsi,» sõnas Kusmin.

Tänase veebiseminari kava: