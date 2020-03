2020 on digiõppes läbimurdeline

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) juhatuse esimehe Heli Aru-Chabilani sõnul on uus olukord sundinud kohanema kõiki – nii neid, kes on varasema digiõppe kogemusega kui ka neid, kelle jaoks see on tekkinud olukorras uus võimalus.

Heli Aru-Chabilan: «Praegune kriis on nii meie kui kogu haridussüsteemi jaoks väga oluline lakmuspaber, mis näitab, mis suunas ja kuidas peab meie e-õppe süsteeme edasi arendama, et need oleksid võimalikult mugavad õpetajale, õpilasele ja kodus lapsi toetavatele lapsevanematele. Palju on tehtud, aga kogutud tagasiside näitab, et palju on veel vaja teha, et e-õpe oleks võimalikult sujuv. Selle nimel me pingutame.»