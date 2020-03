Virtuaalpidu kogub annetusi toidupangale

Ürituse eesmärk on koguda annetusi Toidupangale. «Eestis on palju lapsi, kelle ainus soe toidukord päevas on koolitoit. Kuna koolid on eriolukorra tõttu suletud, siis jääb neil ka see söögikord ära. Palume kõigil peo külalistel annetada raha selleks, et kõik lapsed ka praegu kõhu täis saaksid,» ütles ürituse üks korraldajatest Nikolai Zenevitsh.