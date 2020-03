Volinik: koroonakriisis ei tohi unustada lapseootel naiste ja lapsehoolduspuhkusel olijate õigusi

«Soovitame töötajatel ja tööandjatel alati rahulikult olukordi ja võimalusi kaaluda, aga tuleb meeles pidada, et rasedatele ja alla kolmeaastast last kasvatavatele vanematele on seadusega ette nähtud täiendav kaitse. Eriolukord ei muuda ühegi seaduse kehtivust», ütles võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta.

«Panen tööandjatele südamele, et nad töösuhte muutmisel arvestaksid võrdse kohtlemise põhimõttega, näiteks on raseda töötaja ebasoodsam kohtlemine otsene sooline diskrimineerimine», lisas Pakosta.

Volinik juhib tähelepanu asjaoludele, millest tööandjad ja töötajad koondamisolukorras lähtuma peavad. Tööandjatel on loomulikult majandusraskustes õigus tööd ümber korraldada ja vajadusel inimesi koondada. Meeles tuleb pidada, et omal soovil töösuhte lõpetamise pakkumine töötajatele tööandja majandusraskuste tõttu ei ole seadusega kooskõlas. Töötaja ei tohiks sellist pakkumist mingil juhul vastu võtta.

Koondamisel seoses töömahu vähenemisega tuleb koondatavatele võimalusel pakkuda teist tööd. Koondamise olukorras on tööle jäämise eelisõigus töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last, samuti ei või koondada töötajat, kes on rase või, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust. Koondada ei saa ka isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust.