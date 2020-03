Eesti naistearstide ja ämmaemandate ühispöördumine

Veel tähtsam on, et rasedad väldiksid vahetuid kontakte ka teiste inimestega. Palume tungivalt kõiki tööandjaid, et nad viivitamatult võimaldaksid lapseootel töötajatel üle minna kaugtööle. Seniste uuringute järgi ei põhjusta koroonaviirus küll loote väärarendeid, kuid meie eesmärgiks on võimalikult vähene haigestumiste arv lapseootel naiste hulgas.