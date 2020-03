10 nõuannet esimesest koduõppe nädalast

«Õpetajad peaksid olema tasakaalukad ja arvestama iga lapse erinevat võimekust, sest praegune olukord ei ole ligilähedane kooli tavaolukorrale. Ka koolijuhtidel soovitan õpetajatega olla paindlik. Arvestage, et iga õpetaja digivahendite kasutamise oskus on erinev,» soovitas Maibritt Kuuskmäe Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist.

«Meie kooli virtuaalne õpetajate tuba on Messengeris. Esimene tagasiside vanematelt näitab, et esmaspäevane šokk on taandunud,» ütles Riin Saadjärv Puhja koolist. «Eesti lapsevanemad tunnevad oma laste võimeid hästi ja on koolile head partnerid. Järgmise nädala plaan on videokohtumised õpilastega keeletundides ja matemaatika videojuhendid.»