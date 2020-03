Hambaarstid: plaaniline hambaravi tuleb kohe peatada

Hambaarstide liidu presidendi Piret Väli sõnul on kriitiline aegsasti reageerida sarnaselt paljude Euroopa Liidu riikidega, nagu Leedu, Sloveenia, Holland, Belgia, Küpros, Taani, Prantsusmaa, Portugal, Šveits ja Põhja-Iirimaa, kus plaaniline hambaravi on juba katkestatud. Mitmed riigid on seda samuti kaalumas, mistõttu loetelu täieneb veelgi.