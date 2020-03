Elva valla elanikele avatakse nõustamisliin

SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse teenuste juht Jaana Unt ütles, et seoses riigis kehtestatud eriolukorraga on tekkinud vajadus nõustamisliini järele.

«Praegune eriolukord on paljudele harjumatu, ebamugav ja stressirohke ning inimesed võivad tunda end kergesti ärrituva ja närvilisena. Seetõttu leidsime, et seesugune nõustamisliin võiks aidata kaasa inimeste vaimse tervise murede lahendamisele,» sõnas Unt.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et talle teeb nõustamisliini avamine rõõmu. «Olen kindel, et praeguses olukorras on seesuguse nõustamisliini järele vajadus, sest eriolukord võib tekitada erinevaid pingeid. Julgustan kõiki seda võimalust kasutama, sest abi küsimine on tugevuse märk,» rääkis Saar.