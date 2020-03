Proviisor annab nõu: millal ja kuidas kasutada antibiootikume

Viirushaiguste puhul antibiootikumravi ei toimi, sest antibiootikumid tapavad vaid baktereid. Mõnikord võib viirusnakkus siiski organismi sedavõrd kahjustada, et kehaomased bakterid tekitavad ise põletiku ja sellel juhul on antibiootikumide kasutamine juba omal kohal. Kõige sagedamini kasutataksegi antibiootikume bakteriaalsete haiguste raviks, teatud juhtudel ka ennetavalt, näiteks operatsioonide eel või järel, et ära hoida infektsioonide teket.

«Võrreldes teiste Euroopa riikidega kasutatakse meil antibiootikume väga vähe, vaid Hollandis on kasutus inimese kohta väiksem,» rääkis Lass. Kergekäeline antibiootikumide kasutamine muudab bakterid nende suhtes resistentseks ehk teisisõnu bakter kohaneb antibiootikumiga, inimese organism enam ravile ei reageeri ning haigus süveneb. Eestis ei ole resistentsed bakterid nii tõsine teema, kui Küprosel või Itaalias, aga ohumärgid on meilgi olemas. «Kui patsiendil tavapärased antibiootikumid enam ei toimi, võetakse kasutusele n-ö vanad, suhteliselt toksilised analoogid, millel on rohkem kõrvaltoimed. Näiteks kolistiini kasutati viimati kaheksakümnendatel.»

Eesti võiks antibiootikumide kasutamisel eeskuju võtta Põhjamaadest, kus see on väga hästi läbi mõeldud. «Tavaliste põletike ravis võiks rohkem kasutada lihtsamaid ehk kitsama toimespektriga antibiootikume, näiteks penitsilliini, ja hoida tagavaraks laia toimespektriga ravimid, näiteks amoksitsilliini koos klavulaanhappega, mis on meie arstide vaieldamatu lemmik,» selgitas Lass.