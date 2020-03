Miks on koroonaviirus südamehaigele ohtlik?

Teadusajakirjas The Lancet avaldati 11. märtsil teoreetiline arutelu koos uuringuga, kus väidetakse, et kõrgvererõhktõve või muu südamehaigusega inimesed ja diabeetikud on koroonaviiruse riskirühm. Hiinas koroonaviiruse tagajärjel surnud inimeste põhjal koostatud uuringus tuuakse esile, et mainitud haiged saavad enamasti ravimeid, mis kiirendavad viiruse kulgu ja muudavad seda agressiivsemaks. Nende ravimite hulka oli loetud ka ibuprofeen.

Sellele reageerisid Eesti terviseamet ja ravimiamet, kes juhinduvad oma otsustes Maailma Terviseorganisatsiooni edastatud andmetest, et haiged ei tohiks muuta oma praegust raviplaani. Palaviku alandamiseks aga soovitatakse ibuprofeeni asemel ohutuse mõttes eelistada paratsetamooli.

Uuring, mis külvas segadust

Mida siis sisaldavad ajakirjas The Lancet avaldatud uuringu järgi need n-ö ohtlikud ravimid? Angiotensiini muundavad ensüümid (AKE) reguleerivad vererõhku ja vedeliku tasakaalu kehas. Seda ensüümi leidub ravimites, mida riskirühmaks nimetatud diabeetikutele, südamehaigetele ja kõrgvererõhktõbe põdevatele inimestele välja kirjutatakse. Hiina teadlased väitsid uuringus, et SARS-CoV ja SARS-CoV-2 kinnitavad oma rakud kopsudesse, soolestikku, neerudesse ja veresoonkonda ja võivad niimoodi muuta AKE2 hulka organismis, mida viirus kurjasti ära kasutab.

AKE2-ensüüme leidus uuringute põhjal rohkelt esimese ja teise astme diabeetikutel, kelle ravimites on AKE-inhibiitorid ja angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB). Leidus aga ka vastupidiseid katseid, milles AKE2-ensüümide määr ei suurenenud.

AKE2 on suuremas koguses ka tiasolidiindioonides ja ibuprofeenis. Tagajärg on AKE2-ensüümide rohkus organismis, mis aitab Hiina uurijate sõnul väidetavalt kaasa koroonaviiruse sidumisele organismiga.

AKE-koostisega ravim vähendab organismis põletikku ning seda on pakutud peamiseks kopsuhaiguste, vähi, dia­beedi ja kõrgvererõhktõve raviks. Seetõttu on meditsiinis tekkinud konfliktne olukord.

Uuringu tegijad hoiatavad, et südamehaiged, kõrgvererõhktõve ja diabeediga inimesed, keda ravitakse AKE2-inhibiitoritega, võivad olla koroonaviiruse riskirühm.

«See, et juba varem haige inimese tõenäosus lisanduva ägeda haiguse tõttu surra on suurem kui tervel inimesel, on hästi teada kurb tõsiasi,» ütleb Alari Irs, ravimiameti meditsiininõunik ja arst-õppejõud kardioloogia erialal Tartu Ülikooli kliinikumi südamekliinikus.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmed Hiina kohta näitavad, et haiglaravi vajanud koroonapatsientide suremus oli 1,4 protsenti, palju suurem aga kaasuva kroonilise haiguse korral: südame-veresoonkonnahaigusega patsientidel 13,2, diabeediga 9,2, kõrgvererõhktõvega 8,4, hingamisteede kroonilise haigusega 8,0, vähktõvega 7,6 protsenti.

«Siduda see südamehaiguste puhul mingi spetsiifilise ravimiklassiga on praegu pandeemia tingimustes ülimalt paljude segavate tegurite taustal minu meelest ohtlik ja vastutustundetu. Ajakirja Lancet toimetajast on mul väga raske aru saada,» ütleb Irs.