Jack Ma arendas viirusega võitlemiseks tasuta meditsiiniplatvormi

Alibaba looja on seni annetusena saatnud 500 000 koroonatesti ja miljon kaitsemaski Ameerika Ühendriikidesse. Samuti arendas Ma veebilehe, mis jagab välismaailmaga Hiina tehnilisi saavutusi viirusega võitlemisel, vahendab SCMP.

Hetkel plaanivad mijonid välismaal töötavad ja õppivad hiinlased, kes on lennureiside katkestamise ja piiride sulgemise tõttu oma kodust eemal, riiki tagasi naasta. Ma on võimaldanud neile tasuta nõustamisteenuse. See peaks valitsuse pingeid vähendama ja inimeste teadlikkust tõstma. Teenust pakutakse hiinlastele läbi Alipay, mis kuulub Alibaba ettevõtte alla.

Jack Ma kirjutas eile oma Weibo sotsiaalmeediaplatvormil, et emad on murest murtud, sest lapsed on tuhandete kilomeetrite kaugusel. «Praegu on välishiinlasetel keeruline kodumaale tagasi pöörduda. Teekonnal on jätkuvalt riske nakatumiseks – lennujaamad, lennukid, bussid – miski pole ohutu!»

Hiina tervisekomisjon teatas sel esmaspäeval 74 uuest sissetulnud haigusjuhtumist, mis on praegune rekord. Kokku on Hiinas väljast tulnud viirusjuhtumeid praegu 427.

Peale filantroopide pakuvad nõustamisteenuseid platvormid Tencent ja Baidu, võimaldades terviseekspertidel rahvale veebi vahendusel nõu anda. WeDoctorGCPS on Ma platvorm, mis on kohandatud hiinlasetele kasutamiseks. Välismaalastele on Ma arendanud veebilehe koos käsiraamatuga, mis sisaldab viie Hiina haigla juhiseid viirusega toimetulekuks ja raviks.

Ma oli vaimustunud Hiinas Zhejiangis asuvast haiglast, mille töötajad ravisid 104 patsienti terveks 50 päevaga. Sellest tuli tema otsus teadmisi maailmaga jagada.

«Loodan, et selle käsiraamatu abil saavad teistest viirusepiirkondadest pärit arstid ja põetajad Hiina kogemusest õppida, ilma et peaksid otsast peale alustama,» kinnitab Ma.