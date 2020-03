Üleskutse: Kuressaare haigla vajab kaitsevahendeid

If Kindlustuse juhatuse liikme Tiit Kolde sõnul leidis ettevõte teenusepakkuja, kelle varudes oli veel niisuguseid kaitsevahendeid, ja kes oli valmis need ära müüma. Kaitsevahendid saabuvad Kuressaarde täna.

«Ehk on veel selliseid tarnijaid? Või on mõni ettevõte ise endale selliseid vahendeid varunud ja saaks nüüd neile vajaliku kasutuse leida, eriti kuna paljudes ettevõtetes töötatakse praegu kodukontorites,» pakkus Kolde.

«Näiteks oli If Kindlustusel oma kontori tarbeks soetatud 200 kaitsemaski, mille samuti Kuressaarde saatsime. Selge on see, et praegu ei vaja haiglad mitte raha, vaid reaalseid vahendeid, seega tasub otsida kõiki võimalusi, et aidata neid, kes aitavad teisi.»