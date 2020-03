Keskpäeval helisevad kirikukellad mälestuskelladena

Peapiiskop Urmas Viilma palus oma ringkirjas koguduse vaimulikele tänase paastumaarjapäeva hingepalves meenutada 1949.aasta märtsiküüditamise ohvreid ja palvetada sellegi eest, et kurjus ei saaks maailmas heast võitu. Samuti andis ta korralduse märtsiküüditamise meenutamiseks helistada täna keskpäeval kell 12 kirikukelli leinakelladena.

Eesti Evangeelne Luterlik kirik on otsustanud paavst Franciscuse üleskutsest lähtuvalt tänase palvepäeva keskpäevase palvuse ajal pöörduda koos teiste kirikutega Jumala poole Meie Isa palve sõnadega, et palvetada üheskoos ülemaailmse ristirahvana koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga seotud kriisi lahendamise pärast. Selle üleskutsega on julgustanud kirikuid ühinema ka Luterlik Maailmaliit ja Euroopa Kirikute Konverents, kuhu EELK kuulub.