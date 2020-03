Psühholoog Voldemar Kolga: pandeemia tingimustes otsustamine on irratsionaalne

«Uhke asteroid lendab läbi Universumi miljardeid aastaid ega tunne seejuures üksindust. Ta ei ihalda kaaslast, erinevalt inimesest. Praegu seisame valiku ees, kas olla edasi sotsiaalne inimene, kes käib tööl ja koolis, kaubanduskeskustes, Stroomi rannas jalutamas koos teistega, trennis, väljas söömas. Või oleme teistest kahe meetri kaugusel, üksinda. Tegelikult valikut pole. Meil kehtib eriolukord, mis läheb järjest erilisemaks. Koroonaviirus teeb inimesest mööda maailma kihutava üksiku asteroidi, kes saab ise hakkama ega vaja teisi,» arutleb professor Kolga.

Psühholoog Kolga sõnab, et koroonaviiruse pandeemia tingimustes otsustamine ei ole loogiline ja infost lähtuv, vaid irratsionaalne. «Otsustamine toimub suures määramatuses, kus ei teata viiruse olemust, ei osata ravida, ei osata prognoosida koroonaviiruse käitumist tulevikus. Otsustamiseks pole aega, kuna tegemist on ülemaailmse pandeemiaga.»

Mis paneb inimesi end eraldavalt käituma?

«Inimene on tasahilju hakanud ette valmistama ennast oma olemuse muutmiseks. Tegelikult on ta seda teinud kogu aeg. Jutud, et inimese olemus ei ole aastatuhandete jooksul muutunud, ei vasta tõele. Heaks näiteks on veganid, kes on loobunud aastatuhandete vanustest toitumisharjumustest. Lisaks on tekitatud vegankoerad, kas ka vegankassid või -hundid?

Kui samas vaimus edasi minna, kas siis õige ja hea linn/riik on isoleeritud teistest linnadest ja riikidest? Linn on ju tegelikult kuradist, kuna sealt tulevadki epideemiad. Parim variant inimestele on üksik talu, elu sügavas metsas - väidetavalt eestlase unistus. Inimkonna probleemid said alguse just linnadest, kus hakkasid levima laastavad katkud.»

«Hullud mõtted tekivad inimeste peades koroonaviiruse leviku tulemusena. Inimese saatus on saada üksikuks asteroidiks, kes või mis ei vaja suhtlemist ega tunne üksindust, vabanenud sotsiaalsusest. Lendaks kindlal marsruudil miljardeid aastaid ja naudiks kosmose ilu.»

Mis paneb inimesi irratsionaalselt käituma?

«Irrationalis on ladina keeles «mõistusega mittehaaratav». Irratsionaalsusega maadlesid kreeklased juba 2500 aastat tagasi. Tegemist on iidse inimmõistuse probleemiga. Irratsionaalsust on püütud eitada, lootuses, et kõike on võimalik kunagi ratsionaalselt seletada - kas varem või hiljem. Psühholoogiateadus ei eita, et on olemas irratsionaalne reaalsus nagu matemaatikas irratsionaalarvud.

Nobeli preemia laureaat Daniel Kahneman väidab, et inimlik irratsionaalsus on suur teema, mida tuleb uurida. Ta püstitas ülesande – panna kahtluse alla Homo Economicuse olemasolu, kes teeb oma majanduslikke otsuseid ratsionaalselt, mõistuspäraselt. Kahneman kirjutas sel teemal bestselleri, mis on ilmunud ka eesti keeles - «Kiire ja aeglane mõtlemine».

Kui otsitakse kiiret lahendust probleemile, näiteks koroonaviiruse levikule, siis formuleeritakse ülesanne hästi kitsalt, et saaks teha kiireid otsuseid, ilma suure arutluse ja analüüsita. Kiireid otsuseid on tehtud: paneme kinni ja isoleerime inimesed üksteisest, rikkujaid karistame ja pärast vaatame, mis hiljem saab.