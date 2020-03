ITK nõukogu taastas suurte kogemustega haiglajuhi volitused

Haigla nõukogu esimehe Kairi Vaheri sõnul on praeguses kriisiolukorras väga oluline, et Tallinna ühe suurima haigla juhatus oleks hästi mehitatud ning valmisolek patsientide raviks võimalikult hea. «Ralf Allikvee on väga suurte kogemustega arst ja haiglajuht ning praeguses eriolukorras peavad kõik meditsiinivaldkonna tippspetsalistid olema kriisi lahendusse kaasatud. Haigla juhatus on töötanud kolme-liikmelisena, dr Allikvee naasmine, annab võimaluse suunata veel enam tähelepanu töökorralduslikele muudatustele seoses kriisiolukorraga riigis,» sõnas Kairi Vaher.