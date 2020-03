Vähiravifondist on tänavu abi saanud ligi 100 Eesti peret

Aprilli alguseks ületab 2020.aastal vähiravifondilt abi saanud inimeste arv 100 piiri. Eesti inimeste tervisesse on «Kingitud Elu» tänavu panustanud juba ligi 700 000 eurot.

«Minu elu kulgeb praegu päev korraga. Tervis on stabiilne, käin tööl, liigun võimalikult palju. Tegelen koduste toimetustega ja hoolitsen laste eest. Teie fondi toetus tähendabki meie perele seda, et saan neid asju teha, kuna saan osta vajalikku rohtu,» kirjutab 43-aastane abisaaja Marika.

«Olen väga tänulik toetuse eest, mis minule osaks on saanud. See, mida teie fondi loojad ja fondis töötavad inimesed teevad on imetlusväärne,» lisab 58-aastane isa ja vanaisa Ain, värske abisaaja Rakverest.