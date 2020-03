Itaalia ja Hiina uuringud kinnitavad, et sümptomiteta viirusekandjad on ohtlikud

Lombardias on nakatunute arv kõrgeim Itaalias. Sealsete patsientide ja viirusekandjate analüüsimine on näidanud, et tugevate sümptomite ja süptomiteta inimestel on viiruse hulk organismis sama kõrge. Wuhani uuring teatas, et 60 protsenti viirusega kokkupuutunud inimestest olid sümptomiteta, vahendab SCMP.