Südamekodud juht: kõik Eesti hooldekodud vajavad laustestimist

Kuke hinnangul tuleks praeguses olukorras üle terve Eesti testida kõikide hooldekodude elanikke ja hooldajaid. «Lisaks võiksid kõik hooldekodud, kus see on vähegi võimalik, piirata ka töötajate tulemist ja lahkumist, aga mõistan, et seda võib olla keeruline korraldada nii ruumide kitsikuse tõttu kui inimlikus mõttes,» nentis Kukk, lisades, et on hea, et hooldajad lõpuks riskirühma lisati, kuigi nagu näha, jäi see samm veidi hiljaks.