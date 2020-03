Tänavapuhastus ei ole kõige efektiivsem meede viirusega võitlemisel

Wuhani tänavatel oli viiruse vallandumise perioodil näha veokeid ja voolikuid, mis puhastasid kloorvalgendajaga tänavaid ja majaseinu, klooriga lasti üle isegi haiglatöötajad pärast nende vahetuse lõppemist. Hiinlased leidsid, et parim viis viirusega võitlemiseks on täielik karantiin, maskide kandmine tänaval ja tänavate põhjalik puhastamine.

Parem viis viiruse leviku tõkestamiseks oleks aga haiglate ja avalike kinniste ruumide põhjalikum desinfitseerimine, kuna need on kohad, millega inimesed rohkem otse kokku puutuvad. Samuti on eriti oluline desinfitseerida ühistranspordivahendeid.

D7 on vesinikperoksiidil põhinev puhastusaine, mis arendati Ameerika Ühendriikides selleks, et neutraliseerida bioloogilisi ja keemilisi sõjanduses kasutusel olevaid mürke.

Veebruaris saadeti D7 vahendeid vähemalt kuute erinevasse Hiina haiglasse. D7 tapab teadaolevalt viirused kõvadelt pindadelt ja ka tekstiililt, see toimib kuni kaheksa tundi, kuni degreerub veeks, muutes aine palju pikaajalisemalt kestvamaks, olles tõhusam kui kloorlahus või vesi.