Eestis on tänavu gripi tõttu surnud 10 inimest

Kokku on hooaja algusest grippi surnud 10 inimest, nende hulgas üheksakuune laps. Üheksa inimest on olnud vanuses 65 ja vanemad. Kõik lahkunud kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud. Peamiseks kaasnevaks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused, vahendab terviseamet.