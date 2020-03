Dirigent Hirvo Surva ja eeskujuliikumine: helistame lähedastele!

«Kutsume üles vähemalt igal pühapäeval kuni eriolukorra lõpuni helistama oma vanavanematele, vanematele, tädidele-onudele, headele sõpradele ja ka neile, kellega teed ei ole aastaid kokku viinud. Anname teada, et mõtleme neile ja ütleme, et nad on meile olulised – püsigem kodus,» ütles eeskujuliikumise Valge Õhupall eestvedaja Tamo Vahemets.

Üleskutse «Hoolime lähedastest» eesmärk on pöörata tähelepanu asjaolule, et rasketel hetkedel vajame tavapärasest enam teadmist, et lähedastega on kõik korras, ja kinnitust selle kohta, et me ei ole üksi – meist hoolitakse.