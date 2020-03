Toidutehnoloog Katrin Liivat selgitab, kellel lasub toiduohutuse vastutus

Veterinaar- ja toiduamet teatas täna, et koroonaviirus ei levi teaduslike andmete põhiselt toidu kaudu, siiski jääb see pindadele 72 tunniks.

Toidutehnoloog Katrin Liivat tahabki rõhutada, et toitlustajad, kes tegelevad hetkel suures mahus kojutellimistega, peavad pöörama erilist rõhku toiduohutusele.

Liivat selgitab, et toitu käitlevad inimesed peavad alati olema terved, olgu neil koroonaviirus või mitte.

«Kui koroonahaiged inimesed komplekteerivad või jagavad toitu, siis pindadel püsib koroonaviirus päevi. Jõuame jälle tagasi selleni, et toitu käitlevad inimesed peavad olema terved, et oleks tagatud toiduohutus. 99% müüdavast toidust on pakendatud,» täpsustab Liivat.