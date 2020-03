Arstide liidu juht: Eestis on nädala-paari pärast sadakond intensiivravi vajavat haiget

Jaan Sütt tõdes, et kahjuks ei kulge haigus kõikidel inimestel kergesti ja haiglaravi vajavad patsiendid on seal eelkõige väga tõsise hingamispuudulikkuse tõttu. «Sisuliselt tähendab see seda, et organism ei saa hapnikku. Kui organism ei saa hapnikku, siis saavad kõik teised organsüsteemid ka kahjustada. Ja see seisund, mida me intensiivravis ravime, on hulgiorganpuudulikkus,» selgitas Sütt.

Sütt tegi selgeks, millisel juhul võetakse inimene kiirabiga haiglasse ja kes on need, kes vajavad üldse haiglas olemist. «Põhiline, mida inimene tunneb või kaebab enne seda, kui ta haiglasse jõuab, ongi hingeldus, õhupuudustunne, võib olla hingamisel valu või hästi tugev köha, mis takistab elamist. Need on need peamised sümptomid, mille pärast kas kutsutakse kiirabi või pöördutakse haigla erakorralise meditsiini osakonda.»

«Vastuvõtus tehakse kindlaks, mis selle patsiendi seisund on, võetakse ka koroonaviiruse analüüs. Kui see on positiivne, siis vastavalt otsutatakse kõikide eluliste parameetrite järgi, kas patsient hospitaliseeritakse tavaosakonda haiglasse või kui olukord on väga tõsine, ja ta vajab intensiivravi, siis otse intensiivraviosakonda.»

Sütt selgitab põhjalikumalt ka seda, mida teeb organismiga selline tõsisem olukord. «Hingamispuudulikkus tähendab seda, et kops ei tööta. Kopsusombud on täitunud põletikulise vedelikuga ja seal ei toimu enam seda, mis seal peab toimuma. Hapnik ei pääse enam kopsu sisse ja süsihappegaas ei pääse enam organismist välja. See suur põletikuline kopsuosa, kui see hõlmab juba enamuse kopsust, tekib ka organismi teises kudedes hapnikuvaegus ja sellest võib tekkida šokiseisund. Kõik teised organsüsteemid lülituvad lihtsalt järk-järguliselt välja.»

«See ravi, mida me siis pakkuda saame, on kopsudesse kõrge ventilatsioon, lisahapniku sisaldusega sissehingatavas õhus, ja loomulikult kõik muud intensiivravivõtted. Sellised haiged vajavad sageli kõhulipõetust, et õhk pääseks nendesse kopsuosadesse, mis on muidu on allpool kokkusurutud. Kui me kõiki neid ravimeetdeid rakendame, siis patsiendi seisund võib stabiliseeruda. Kui me suudame neid piisavalt kaua elus hoida, siis ka paraneda.»

Sütt tõdeb aga, et kahjuks on leviv koroonaviirus näidanud, et kopsukahjustus ei lähe väga kiiresti üle. «See võib vajada intensiivavi ja hingamisaparaadi toetust mitmeid nädalaid.»

«Praeguseks, need haiged, kes intensiivravi vajavad, on hetkel intensiivravis. Keegi neist päriselt terveks ei ole saanud. Nad ongi meil siin eelmise nädala lõpust, kuskil siis need esimesed haiged tulid. Elu näitab, et viie-kuue päevaga ei juhtu midagi. Terve järgmine nädal kulub ka veel nende raviks,» tõdeb Sütt.