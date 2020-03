Lugeja küsib: mida teha, kui peres on haigestunu?

Dr Põlder sõnab, et kui kodus on hea isolatsioon, siis on isegi võimalik, et teised ei haigestu, kuid see on väga optimistlik stsenaarium. «Kuigi paljudel haigestunutel kulgeb haigus kergete viirushaiguse tunnustega, siis ei ole kindlasti õige see lähenemine, et parem on haiguse läbi põdeda. Haigus võib teha ootamatuid pöördeid. Ka tervel inimesel võib olla varjatud haiguseid, mis just selle viiruse ajal võivad saatuslikuks saada. Isolatsioon on seni parim võimalus haiguse leviku piiramiseks,» rõhutab Põlder.