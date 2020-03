Bolt Food liitub toiduohutusalase platvormiga

Kõikidele Bolt Food platvormi toitlustusettevõtetest kasutajatele on tänasest rangelt soovituslik liituda FoodDocsi platvormiga. Paljud ettevõtted, kes siiani toidukulleri teenust ei kasutanud, on seda nüüd agaralt tegemas.

Sellega kaasneb aga mitmeid lisaküsimusi: kas toitu veetakse õigel temperatuuril, millise aja jooksul, kas auto või ratas on puhas, millal seda viimati puhastati, kas vedaja on terve ja palju muud.

«Sõltumata kriisist, ei tohi me unustada, et kogu inimesteni jõudev toit peab olema ohutu, sest muidu vohab meil lisaks viirusele varsti ka listeeria, salmonelloos või midagi muud sellist. Ei tohi unustada, et ka Covid-19 viirus sai alguse ju kalaturult, mis on samasugune ettevõte kui burgeriputka või koduköök,» lisas Liivat.