Lugeja küsib: kes peab maski kandma?

Terve inimene, kes ei hoolitse riskirühma kuuluva või haige inimese eest, ei pea kodust välja minnes kandma maski ega respiraatorit, juhul kui teiste inimestega on võimalik hoida kahemeetrist distantsi. «Kui aga terve inimene läheb rahvarohkesse kohta, kus ei ole võimalik kahemeetrist distantsi hoida, on maski või respiraatori kandmine praeguse viiruspuhangu ajal soovitatav,» selgitab Rogenbaum. «Kindlasti peaksid maske kandma need, kes oma töö tõttu puutuvad kokku paljude inimestega,» rõhutab ta.

Haiged või nakatumiskahtlusega inimesed kodust lahkuda ei tohi. Ka kõigil ülejäänutel on praegu väga oluline korraldada elu mõneks ajaks nii, et ei ole tarvidust kodust kuskile minna ega ka kellegagi lähedalt kokku puutuda.

Rogenbaumi sõnul on maski kasutamisel oluline järgida selle kasutusaega ja korrektset kasutuviisi. «Kui mask hakkab niiskuma, siis võib hoopis vastupidine efekt tekkida ja see võib hoopis viirusesse nakatumist soodustada. Meditsiiniline mask kaotab niiskeks muutudes kaitseomadusi ning kui mask juba eest võetakse, siis seda uuesti kasutada ei tohi, vaid see tuleb ära visata,» sõnab Rogenbaum.

Maski lõua alla tõmbamine või korraks eest võtmine on võrdväärne sellega, et mask võetakse täielikult eest ehk sellisel juhul tuleks mask ära visata ja kasutada uut. «Samuti ei ole mask mõeldud jagamiseks – seda kasutab üks inimene, ja kui see kas või korra ära võetakse, siis seda rohkem ei tohi kasutada,» rõhutab proviisor olulist sõnumit.

Rogenbaum lisab, et viirustevastases võitluses on väga oluline ka kätehügieen ja kätega näo mitte katsumine.