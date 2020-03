Perearst selgitab, keda koroonaviirus rohkem ohustab

Kui SARS-CoV-2 kasutab rakkudesse sisenemiseks angiotensiini konverteeriva ensüümi 2 retseptorit (ACE2 retseptor), siis meedikutel ja vererõhuravimeid tarvitavatel inimestel on võib-olla huvitav teada, et AKE-inhibiitorite või ARB-ide kasutamisel pole leitud mingit mõju suremuse või hoopis kiirema paranemise tõenäosusele.

Kõrge vererõhk ja diabeet on muidugi väga laialt levinud haigused, täiesti arusaadavalt tekib praegu küsimus, et kui olen oma vererõhkusid või veresuhkruid väga hoolsalt ravinud, kas siis ehk on COVID-19 raske haigestumise risk madalam kui oleks näiteks täitsa kontrollimata haiguste puhul? Sellele küsimusele praegu vastus puudub, sest statistikat on tehtud puhtalt diagnooside kokku lugemise tasemel ja täpsemalt sinna haiguste sisse minu teada pole veel vaadatud. Üldiselt aga püüaks kroonilised haigused võimalikult hästi kontrolli all hoida, sest mingi igapäevaloogika ütleb, et mida parem seis oli enne, seda paremad šansid on ka nakatumisest puhtalt välja tulla.

Eks siin on ka erinevates riikides statistikaga ja haiguslugude kättesaadavusega mingit jantimist olnud. Näiteks on leitud, et krooniliste hingamisteede haigustega patsiente (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, bronhiektaasiatõbi, interstitsiaalsed kopsuhaigused) on haigestunute hulgas sootuks vähem kui üldpopulatsioonis, aga see on küll natukene kahtlane. Ja Saksamaal oli vähemalt mingil hetkel info, et kõik haigestunud olid eelnevalt kõik täiesti terved – tõenäoliselt on siin ikkagi tegemist terviseandmete kättesaadavuse probleemiga, mitte sellega, et Itaalias on enamus surnutest eakad paljude haigustega ja Saksamaal järsku kõik eelnevalt terved.

Lisaks on viiteid, et COVID-19 raskest kulust on enam ohustatud ülekaalulised inimesed kehamassiindeksiga >25 kg/m2. Jällegi pole teada, kas ülekaal ja rasvumine ise toovad kaasa kõrgema raske haiguse riski või peegeldab suur kehakaal kaasuvate haiguste sagedasemat esinemist. Igatahes oli ühes uuringus surnute hulgas 88% ülekaalulisi ja terveks saanute seas ainult 19% ülekaalulisi.

Kas suitsetamine suurendab COVID-19 raske kulu tõenäosust? Lõplik kohtuotsus pole veel valmis, aga neljast uuringust, mis vastavat küsimust kaalusid, leiti suitsetamisel riski suurendav mõju ainult ühes. Kõigi nelja uuringu andmeid kokku võttes kaldub kaalukauss pigem sinnapoole, et aktiivne suitsetamine COVID-19 kulgu nagu ei mõjuta.

Lootust annab teadmine, et ka kõrges eas ja tõsiste krooniliste haiguste olemasolul ei ole COVID-19 diagnoos veel kindel surmaotsus. Hiinast pärineb juhtumikirjeldus, kus siirdatud neeruga ja pikaajalisel immuunsust pärssival ravil patsiendil tekkis COVID-19 kopsupõletik ja inimene tuli sellest täiesti kenasti välja.

Mehed või naised?

Esialgsetes kirjeldustes oli väga tugev meeste domineerimine haigestunute hulgas – isegi kuni 73% haigestunutest olid mehed. Ajapikku meeste osakaal erinevates kirjeldustes langes ja viimastes analüüsides on mehi ja naisi haigestunute hulgas juba üsna pooleks.

Selline meeste ja naiste osakaalu esialgne erinevus võib peegeldada Hiina ühiskonnakorralduslikke iseärasusi, millega ma küll üldse kursis pole, aga näiteks et mehed käivad rohkem tööl ja liiguvad enam kodust väljas? Või et kui naised haigestuvad, peavad nad rohkem iseseisvalt hakkama saama ja ravivad ennast kodus, samas kui mehed pöörduvad kergemini? Mehed kindlasti ka suitsetavad Hiinas rohkem kui naised, kuigi nüüd juba on kõhklus, kas see üldse tähtsust omabki. Suuri haigestunute arvusid vaadates igatahes ei paista, et viirus mehi kuidagi eelistatult nakataks, bioloogiline vastuvõtlikkus sugude vahel näib olevat pigem ühetaoline.

Ja muide – ka vastupidi. Hiinas 55 asümptomaatilise nakatunu hulgas oli naisi 33 ja mehi 22. Nende asümptomaatiliste nakatunute vanus jäi vahemikku 30-49 aastat, kusjuures selguse huvides peab ütlema, et 1-7 päeva jooksul kujunes 39-l neist siiski tüüpiline COVID-19 haiguspilt.

Samas oli surmavusmäär seni kõige suuremas ligi 45 000 patsiendi andmete analüüsis meestel selgelt kõrgem kui naistel – 2,8% ja 1,7%. Ka Itaalias on soolised erinevused väga esil: naisi oli surnute hulgas 30%, kõik alla 40-aastased surnud olid mehed ja lisaks oli surnud naiste keskmine vanus (83 aastat) kõrgem kui surnud meeste oma (79 aastat).

Niisugustele soolistele erinevustele ma praegu küll mingit selgitust leida ei oska, eks hiljem vaadatakse nendesse andmetesse rohkem sisse ja tekivad teadlastel ka mingid oletused.

Kokkuvõte